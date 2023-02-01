FETÖ’ye şükür çektirdiler! Böyle rezillik görülmedi

6’lı Masa'nın, 11 aydır cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda hâlâ karar alamasa da 2 bin 300’den fazla maddede uzlaşarak Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni yayınladığını hatırlatan Nedim Şener, söz konusu metnin FETÖ’ye şükür çektiren, terörist PKK’nın adı geçmeyen bir metin olduğunu belirtti. "6’lı Masa ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sivri uçları ne kadar törpüleyip cümleleri yumuşatırsa yumuşatsın, niyetlerini gizleyememişler" ifadelerini kullanan Şener, Hürriyet gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"6’lı Masa, 11 aydır cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda hâlâ karar alamasa da 2 bin 300’den fazla maddede uzlaşarak Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ni yayınladı.

7 ana başlık altındaki 75 ara başlığın bulunduğu 244 sayfalık metinde yer alan projeler kimsenin umurunda değil.

Mutabakat metni, ne açıklandığı salonda ne de 6’lı Masa’nın seçmen kitlesinde heyecan yarattı. Herkes 6’lı Masa’nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağını konuşuyor.

ŞAKA GİBİ MÜCADELE

6’lı Masa ne kadar uğraşırsa uğraşsın, sivri uçları ne kadar törpüleyip cümleleri yumuşatırsa yumuşatsın, niyetlerini gizleyememişler.

“KHK’lıların tamamını iade edip FETÖ’cüleri devlete tekrar sokacağız” diyemedikleri için, bunu “15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsü sonrası ilan edilen Olağanüstü Hal Kanun Hükmünde Kararnamelerinden kaynaklanan mağduriyetlere son vereceğiz” şeklinde ifade etmişler.

Hemen arkasındaki şu cümle ise şaka gibi:

“FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz.”

METİNDEKİ ÖRTÜLÜ İFADE

Peki FETÖ ile nasıl mücadele edecekler, onu da şöyle ifade etmişler: “Hukuk devletinin bütün unsurlarını dikkate alacak, mağduriyetlere izin vermeyeceğiz. Tüm soruşturma ve kovuşturmalarda suç, suçlu ve suçsuz arasında ayrım yapacak, adil yargılanma hakkını tesis edeceğiz...”

Aslında bu satırlar, 6’lı Masa ortaklarının “Mağdur KHK’lıları iade edeceğiz, hakkında soruşturma, kovuşturma ve mahkûmiyet kararı verilmiş olanlara yeniden yargılanma imkânı getireceğiz” açıklamasının örtülü hali.

‘FETÖ İLE MÜCADELE’YE FETÖ’CÜLER İNANMADI

FETÖ’cüler mesajı almış, mutabakat metni için bir nevi “Yetmez ama evet” demişler. Kamudan ihraç edilmiş FETÖ’cüleri devlete sokacak adımları gizleyemeyen 6’lı Masa’nın; KHK ile ihraçlar yanında FETÖ soruşturma ve kovuşturmalarını yeniden ele alacağı için FETÖ mücadelesi vereceğine FETÖ’cüler bile inanmıyor.

6’LI MASA FETÖ’NÜN UMUDU

Nitekim, hem halen devlet içindeki kripto FETÖ’cülerin hem KHK ile ihraç edilen FETÖ’cülerin hem de yurtdışına kaçmış FETÖ’cülerin umudu, 6’lı Masa’nın iktidar olmasında. Geri dönmelerinin; devleti yani yargıyı, Emniyet’i, TSK’yı, bürokrasiyi ele geçirme umudunu tamamen 6’lı Masa’nın iktidar olmasına bağlamış durumdalar. O yüzden 6’lı Masa’nın “FETÖ dahil olmak üzere tüm terör örgütleriyle kararlılıkla mücadele edeceğiz” maddesi, onları hiç rahatsız etmedi. Normalde “FETÖ” kelimesinin kullanılmasına tepki gösterirlerdi, onu bile dert etmeden destek oldular.

FETÖ’CÜLER: ‘YETMEZ AMA EVET’

Hatta FETÖ’cü Selçuk Atak, Twitter’da “Cümlelerin yuvarlak oluşuna takılmamak lazım” derken firari FETÖ’cü Ahmet Dönmez, “Metinde şu yok, bu yok demek yerine, ben şahsen yarısını bile hayata geçirmelerine razıyım”, FETÖ’cü Fehim Acat, “Metin eksikliklere rağmen kabul edilebilir” diye yazdı.

Firari FETÖ’cülerden Emre Uslu, “Millet İttifakı’nın mutabakat metnine dair yorumum; buna da şükür” derken, Dink cinayetinden aranan FETÖ’cü firari Adem Yavuz Arslan, “Türkiye battı, bitti bir daha düzelmez” yorumlarına mesafeli olmakta fayda var. İşin ehli kadrolarla, iyi bir yönetimle o kadar hızlı düzelir ki şaşar kalırsınız. O yüzden enseyi karartmayın. Sandıklara sahip çıkın, seçim manipülasyonuna izin vermeyin” diye FETÖ’nün devletin içinde yeniden kadrolaşacağı mesajı verdi.

Anlayacağınız, sözde FETÖ ile mücadele edeceğini söyleyen mutabakat metnine rağmen FETÖ’cüler 6’lı Masa’dan oldukça umutlu.

PKK’NIN ADI YOK AMA TALEPLERİ VAR

6’LI Masa’nın mutabakat metnini en yakından takip eden ise PKK terör örgütünün siyasi kolu HDP idi. HDP, kendi desteği olmadan hem 6’lı Masa’nın adayının hem de 2 bin 300 maddelik mutabakat metninin hiçbir önemi olmadığını çok iyi biliyor. O yüzden metinde sözde “Kürt sorunu” ifadesi olup olmadığı ile yakından ilgilendiler. Sadece PKK/HDP’liler değil, bunlara yakın isimler de mutabakat metninde “Kürt, Kürt Sorunu, Kürt Açılımı...” gibi ifadelerin olmamasından şikâyetçiydiler.

TERÖRE İKİ MADDE

Evet, 6’lı Masa bu kelimeleri yazmamış ama aklı sıra bir de dengeleme yapmış; 40 yıldır 15 binden fazla şehidimizin canına mal olan, 2 trilyon dolar ekonomik maliyeti çıkan PKK terör örgütünün adına da yer vermemişler.

Metinde “Terörle mücadele” için şunlar yazılmış: “Tüm terör örgütleri ve terörizmle mücadeleyi tüm güç unsurlarımızı kullanarak kesintisiz sürdüreceğiz. Yurtdışına kaçan teröristlerin iade edilmesi çalışmalarını etkinleştireceğiz.”

PKK terör örgütünün adı bir kez daha geçirilmemesine rağmen PKK/HDP’lilerin beklentilerinin birçoğu karşılanmış.

PKK PARTİSİ KAPATMAK ZORLAŞACAK

Metne göre, PKK’ya yardım ve yataklık etse de belediyeye kayyum atanmayacak; PKK sözcülüğü, propagandası yapsa da, PKK’ya eleman gönderse de parti kapatma davası açılması TBMM iznine bağlanacak ve kapatma zorlaştırılacak. Yerel yönetimlerde özerklik genişletilecek. Yine PKK propagandası yapmış KHK’lılar iade edilecek.

6’lı Masa’nın kamuoyu önünde zorda kalmaması için FETÖ’cüler gibi “Yetmez ama evet” diyen PKK/HDP yandaşları da şimdi adayın kim olacağına kilitlenmiş durumda."