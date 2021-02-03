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Gündem FETÖ'ye operasyon! 6'sı asker 21 kişi yakalandı
Gündem

FETÖ'ye operasyon! 6'sı asker 21 kişi yakalandı

Kayseri'de terör örgütü FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 6’sı asker 21 kişi yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-03 17:25:00 -
FETÖ'ye operasyon! 6'sı asker 21 kişi yakalandı

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması kapsamında Kayseri merkezli olmak üzere Ankara ve İstanbul illerinde yapılan operasyonlarda, 6’sı asker 21 kişi yakalandı.

21 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda örgüt içerisindeki asker şahıslardan sorumlu, mahrem imamları ankesörlü ve sabit hatlardan arayan ve çoğunluğu muvazzaf olan değişik rütbelerdeki 15 şahıs yakalandı. Ayrıca İstanbul merkezli yürütülen soruşturma kapsamında da Kayseri’de yapılan operasyon ile 6’sı asker olmak üzere toplam 21 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslar gözaltına alınarak, gerekli işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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