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Gündem Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok
Gündem

Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok

Yeniakit Publisher
2023-10-03 14:25:00 - 2023-10-03 14:50:56
Partiden apar topar kovuldu! CHP’de Fetö karşıtlarına yer yok

FETÖ propagandası içerdiği iddiasıyla ‘Kanun Hükmü' belgesel filmi ile büyük tepki gören Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. CHP Kepez İlçe Başkanlığı ise Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini belirtti.

Antalya Büyükşehir Belediyesinde FETÖ kavgası büyüyor. Festivalde seçkisinde yer alan FETÖ propagandası içerdiği iddiasıyla 'Kanun Hükmü' belgesel filmi ile yoğun tepki toplayan Antalya Büyükşehir Belediyesine sert tepki Başkan Böcek'in Vekili Oktay Başaran'dan gelmişti. Başaran, 'FETÖ'yü savunamazsınız' diyerek partisine bayrak açmıştı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Başaran, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın FETÖ'yü savunmak adına ortaya konan bu kepazeliğe karşı almış olduğu tavrı destekliyorum" dedi. Başaran'ın bu paylaşımının ardından milyonlarca destek geldi.

 

PARTİSİNDEN OY BİRLİĞİYLE İHRAÇ

CHP Kepez İlçe Başkanlığı yaptığı açıklamada, Başaran'ın kesin ihracı için disiplin kuruluna sevk edildiğini duyurdu.

Açıklamada, "Şahsi çıkar ve beklentilerini partimizin ve ülkemizin ve bağımsızlığının önünde tutarak yapmış olduğu açıklamalarından dolayı Kepez ve Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Oktay Başaran'ın kesin çıkarma istemiyle disiplin kuruluna sevkini, Kepez İlçe Yönetim Kurulunun yapmış olduğu toplantıda oy birliği ile karar verilmiştir." denildi.
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