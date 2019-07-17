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FETÖ'ye finans sağlayan ünlü lokantacıya 5 yıl hapis

Bolu Dağı'ndaki ünlü et lokantasının sahibi İsmail Çolak, FETÖ'ye finansal destek sağladığı ve silahlı terör örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58
FETÖ'ye finans sağlayan ünlü lokantacıya 5 yıl hapis

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hazırlanan Düzce Sanayici ve İş Adamları Derneği iddianamesinde hakkında yakalama kararı bulunan ancak darbe girişimi öncesi Umre'ye gittiğini söyleyerek, yurt dışına kaçan İsmail Çolak, geçen ocak ayında teslim oldu. Tutuklanarak, cezaevine konulan Çolak hakkında Düzce 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Davanın bugün görülen karar duduşmasında mütaala veren Cumhuriyet savcısı, İsmail Çolak’ın 'örgüte finans sağlamak ve silahlı terör örgütü üyeliği' suçlarından cezalandırılmasını talep etti. Son sözü sorulan Çolak ise suçlamaları kabul etmeyerek, “Ben DÜSİAD üyesi değilim, mütevelli heyetinde bulunmadım. Sürekli yurt dışına kaçma ihtimalim üzerinde duruluyor. Ben bu yaştan sonra yurt dışına kaçmam. Benim yurt dışına çıkma amacım yeni iş görüşmeleri yapmaktı. Ben ülkemi, milletimi seviyorum. 50 yıldır ticaret yapıyorum, bunun 40 yılını kendi iş yerlerimi açarak devam ettirdim. Yakamdan bir türlü düşmediler. Kendimi şu anda atıl durumda hissediyorum. Eğer bu iş başıma gelmeseydi Bolu Dağı’nda yeni istihdam alanları oluşturmak için çalışacaktım. Tekrar ediyorum ki benim kaçacağım konusunda mahkemenin görüşü var. Vallahi, billahi, tallahi kaçma düşüncem yok. Beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme, İsmail Çolak’a 'örgüte finans sağlamak' suçundan cezaya gerek olmadığına kanaat getirerek, örgüt üyeliği suçundan ise etkin pişmanlık yasasını göz önüne alarak, 5 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme, Çolak'ın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 16:58
  1. Düzce
  2. Bolu
  3. FETÖ davası
  4. İsmail Çolak
  5. hapis cezası

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