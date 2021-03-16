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Gündem FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 8 tutuklama
Gündem

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 8 tutuklama

FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda 35 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 18:22:00 -
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon: 8 tutuklama

Şanlıurfa merkezli 13 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 35 şüpheliden 8’i tutuklandı.

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ekiplerince, 8 Mart´ta Şanlıurfa merkezli İstanbul, Gaziantep, Adıyaman, Gümüşhane, Çanakkale, Aydın, Şırnak, Mardin, Malatya, Sivas, Eskişehir ve Ankara´daki çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

35 şüpheliden 8'i tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan 35 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Aralarında asker, polis ve kamu görevlilerinin de olduğu şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 8´i tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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