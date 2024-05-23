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Gündem FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 15 gözaltı
Gündem

FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 15 gözaltı

Yeniakit Publisher
2024-05-23 23:32:00 - 2024-05-24 00:07:26
FETÖ'ye eş zamanlı operasyon! 15 gözaltı

Kütahya ve Konya’da FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi adına TEM tarafından yapılan çalışmada, terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 15 şüpheli şahsa yönelik Kütahya ve Konya’da eşzamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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