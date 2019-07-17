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FETÖ'ye Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılğı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında Bylock kullandıkları öğrenilen 12 şahısa yönelik gözaltı kararı çıkarıldı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
FETÖ'ye Bylock operasyonu! Çok sayıda gözaltı kararı var

İstanbul merkezli Aydın, Eskişehir, Bartın, Kırıkkale, Burdur ve Ankara illerinde yapılan operasyonlarda İstanbul'da 2, Eskişehir'de 1 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 Şüpheli firari şahısın yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Öte yandan Mardin merkezli 10 ilde FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'ya yönelik yürütülen soruşturmada aralarında gazeteci ve iş adamların da bulunduğu 19 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilerin yakalanması için Mardin, Ankara, Malatya, Şanlıurfa, Van, Adana, Elazığ, Kırşehir, Yozgat ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüphelilerden A.K., M.K., H.Ç. Mardin'de, Ö.G. Kütahya'da, M.D., M.O. Şanlıurfa'da, N.A. Malatya'da, S.D. Ankara'da ve S.G. ise Yozgat'ta gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 11:22
  1. Bartın
  2. Kırıkkale
  3. Yozgat
  4. Van
  5. Şanlıurfa
  6. Mardin
  7. Malatya
  8. Kütahya
  9. Kırşehir
  10. İstanbul
  11. Eskişehir
  12. Elazığ
  13. Burdur
  14. Aydın
  15. Ankara
  16. Adana
  17. FETÖ
  18. Bylock
  19. FETÖ operasyon

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