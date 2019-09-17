FETÖ'ye 'ByLock' operasyonu: 6 emniyet mensubuna gözaltı
FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen aralarında eski emniyet müdürlerinin de olduğu ByLock kullanıcısı 14 şüpheliden 6'sı yakalandı.17 Eylül 2019 Salı 11:29
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen eski 6 emniyet müdürü, 3 komiser, 3 polis ve 2 sivil memur hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda söz konusu şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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