FETÖ'ye bir darbe de İzmir'de: Gözaltılar var
İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli yakalandı.02 Kasım 2018 Cuma 10:44
İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 23 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
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