FETÖ'ye ankesörlü telefon operasyonu!
Amasya merkezli 7 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.05 Mart 2019 Salı 15:34
Merzifon Cumhuriyet Başsavcılığınca, mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen subay ve astsubaylardan oluşan biri meslekten ihraç edilmiş 8 asker hakkında gözaltı kararı verildi.
Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Konya, İzmir, Kayseri, Balıkesir, Samsun ve Amasya'nın Merzifon ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, bir kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
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