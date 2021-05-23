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Gündem FETÖ'ye aile boyu itaat! Musab Turan'ın kardeşi 'ev abisi' çıktı
Gündem

FETÖ'ye aile boyu itaat! Musab Turan'ın kardeşi 'ev abisi' çıktı

Basın toplantısında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında provokatif söylemlere yer veren ve Anadolu Ajansı'ndan (AA) kovulan 'muhabir' Musab Turan'ın kardeşi FETÖ'nün 'ev abisi' çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 00:24:00 - 2021-05-23 00:32:53
FETÖ'ye aile boyu itaat! Musab Turan'ın kardeşi 'ev abisi' çıktı

İki bakanın bulunduğu ortamda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik provokatörlük yapmaya çalışan ve çalıştığı Anadolu Ajansı'ndan (AA) kovulan 'muhabir' Musab Turan'ın, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Elazığ'da görev yaparken polislikten ihraç edilen kardeşinin yargılanmasının sürdüğü ve ev abiliği yaptığı öğrenildi. Turan'ın kardeşinin yanı sıra aileden bir çok kişinin de FETÖ ile bağlantıları belirlendi.

Provokasyon yapan Musab Turan, AA'dan kovuldu

Dün AA İstanbul muhabiri Musab Turan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İstanbul'da katıldığı programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alarak provokatörlük yapmış, çalıştığı kurumdan kovulmuştu.

AA'dan kovulan Turan'ın ailesiyle ilgili ortaya atılan Fetullahçı Terör Örgütü ve Paralel Devlet Yapılanmasıyla ilgili yeni bilgiler de ortaya çıktı.

FETÖ'nün 'ev abisi' çıktı

Malatyalı olduğu öğrenilen Turan'ın 31 yaşındaki kardeşi Talha Turan'ın, Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaparken, yapılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınıp 2018 yılında da meslekten ihraç edildiği ortaya çıktı.

Meslekten ihraç edilen Talha Turan hakkında ayrıca Elazığ Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan dava açıldığı öğrenildi. Hakkında davası süren Turan'ın, ayrıca Mersin, İstanbul ve Tekirdağ'da yürütülen FETÖ/PDY'e soruşturmalarında da askeri sınavlara hazırlanan kaldığı örgütün evlerinde "ev abisi" olduğu tespit edildi.

3 ayrı operasyonda da ismi geçen şüphelinin İstanbul'da 2012 yılında çevresindekileri sohbetlere götürdüğü, kaldığı evlerde ise sürekli abilik yaptığı itirafçıların ifadelerin de de yer aldı.

Kız kardeşi ve eniştesi de FETÖ'cü

Öte yandan tüm dikkatleri üzerine çeken AA'dan atılan Musab Turan'ın kız kardeşi B.U. ile eniştesi V.U'nun da terör örgütü FETÖ ile bağlantılarının tespit edildiği öğrenildi. Kız kardeş B.U'nun 2018 yılında örgütten maddi destekle ilgili konular içerisinde yer aldığı, kocası V.U'nunda hem "ByLock" kullanıcısı olduğu hem de polislikten ihraç edildiği tespit edildi.

Ayrıca, Musab Turan'ın kardeşinin eşi E.T'nin kardeşinin de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polislikten ihraç edildiği, "ByLock" kullanıcısı olduğu ortaya çıktı.

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