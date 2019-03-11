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FETÖ'ye 6 ilde büyük darbe! 5 gözaltı

Terör örgütü FETÖ'ye yönelik Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgütle bağlantısı bulunan 5 kişi yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 11:51
FETÖ'ye 6 ilde büyük darbe! 5 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında Samsun merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen astsubay ve kapatılan harp okulu öğrencisi olduğu belirlenen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri Samsun, Erzurum, Gaziantep, Bolu, Çorum ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, muvazzaf bir astsubay, bir emekli astsubay ile kapatılan askeri okulun 3 öğrencisi gözaltına alındı. Zanlılar, emniyete götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 11:51
  1. Tokat
  2. Samsun
  3. Gaziantep
  4. Erzurum
  5. Çorum
  6. Bolu
  7. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY)
  8. ankesörlü telefon soruşturması
  9. FETÖ operasyonları
  10. Terörle Mücadele
  11. Gözaltılar var

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