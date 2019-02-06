Feto'ya müstehcen gelin!

FETÖ’nin dini alet ederek ayakta kaldığı, aslında İslam ile hiçbir bağının olmadığı her geçen gün daha da gün yüzüne çıkıyor. Örgütün elebaşı Fetullah Gülen’i babası olarak gören, maçlara secde yaparak giren, sözde basketbolcu, özde terörist Enes Kanter’in, ABD’de müstehcen görüntüleriyle bilinen sözde güreşçi Dana Brooke ile evlilik hazırlığı yaptığı öne sürüldü.

Alman Spiegel, FETÖ’cü Enes Kanter’i konu alan bir haber yayımladı.

Küstah algı operasyonu

Maximilian Popp imzalı haberde, Türkiye’nin Enes Kanter’i, Erdoğan’ı eleştirdiği için terörist olarak gördüğü savunuldu. Aynı zamanda haberde, Gülen’in İslamcı olduğu yalanı ortaya atıldı. Haberde, “Türk hükümeti NBA yıldızı Enes Kanter’i, -Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirdiği için- terörist olarak kabul ediyor ve kovuşturuyor. Kanter, Erdoğan’ın gözünde de bariz bir terörist. Öte yandan Kanter’i zaten genel anlamda bir kahraman olarak gören de pek olmadığı gibi, onun İslamcı vaiz Gülen ile bağı ve ilişkisi muhalif kesimde dahi büyük tepkiye neden oluyor” ifadeleri yer aldı.

Türkiye’de eleştiriliyor

Haberde ayrıca şunlar kaydedildi:

“Kanter, Gülen yandaşlığı ve ona -ailesini dahi reddedecek ölçüde- sadakati nedeniyle Türkiye’deki, tarafsızlar dahil tüm kesimlerden büyük tepki ve eleştiri alıyor. Bu hali ile Enes Kanter Gülen cemaati için adeta bir hediye sayılıyor çünkü cemaat onu Türk hükümetine karşı uyguladığı propaganda savaşında her fırsatta kullanıyor. (…) Türkiye’de, Gülen cemaatinin, ülkedeki darbe girişimi ve -ele geçirmek üzere- devletin en önemli kademelerine sızdığına –hükümet şimdiye kadar bu yönde henüz bariz kanıtlar ortaya çıkaramasa da- hiç kimsenin kuşkusu bulunmuyor.”

Amerikan güreşçi, müstehcen güreşçi!

Bu arada, Enes Kanter’in adı magazin dünyasında da geçiyor. Kanter’in, Amerikan güreşçisi Dana Brooke ile evlilik hazırlıkları yaptığı iddia edildi. 26 yaşında olan Enes Kanter'in, sevgilisi 30 yaşında.

Brooke, Enes Kanter’e verdiği desteklerle Amerikan basınında haber oldu. New York Post’un konuyla ilgili haberini paylaşan Brooke, “Enes Kanter’in yanında olacağım” dedi.

Playboy partisine katılmıştı

Sapkın örgütün koyu destekçisi Kanter, önceki senelerde katıldığı sapkın partilerdeki fotoğraflarıyla da gündeme gelmişti.