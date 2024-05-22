Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumpas soruşturmasına ilişkin müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini bildirdi.
FETÖvari kupmas soruşturmasına değinen Bakan Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını pazar günü de Başsavcılığıa teslim edildiğini ifade etti.
Yerlikaya, raporun hazırlanma aşamasında kriminalin jandarmayla birlikte çalıştığını işaret ederek "Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda." dedi.
7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı.
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