  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Blinken'a Senato'da sert sözler: Gazze Kasabı olarak hatırlanacaksın!

DMM'den milli yas açıklaması! İddialara cevap verdi

Bozkurt işareti yapan bu gizemli adam bakın kimmiş! Ortalık fena karıştı

İsmail Saymaz'dan şaşkına çeviren Akıncı İHA sözleri

Erdoğan’ın affı tam ibretlik! Tarihin darbeci paşalara kestiği cezanın en büyüğü

Gayrimeşru ilişkiden felaket doğdu! Bebeğini çöpe atan anneden kan donduran ifade

İsrail 'Bu bizim için endişe verici' diyerek duyurdu: O ülke Türkiye'den her an İHA alabilir

Afla paçayı yırttı hala maval okuyor! Cuntacı Çetin Doğan'dan nankörlüğe tam gaz devam

Akıncı İHA, Reisi'yi nasıl buldu? Yaşar Güler anlattı

Türkiye yandaş gazetecilerin iki yüzlülüğünü tartışırken Faruk Bildirici'den Ahmet Hakan'a ters köşe!
Gündem Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme
Gündem

Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme

Yeniakit Publisher
2024-05-22 06:48:00 - 2024-05-22 06:50:05
Fetövari kumpas soruşturmasında yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kumpas soruşturmasına ilişkin müfettiş raporunun tamamlandığını ve savcılığa teslim edildiğini bildirdi.

FETÖvari kupmas soruşturmasına değinen Bakan Yerlikaya, emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporunun cumartesi günü tamamlandığını pazar günü de Başsavcılığıa teslim edildiğini ifade etti.

Yerlikaya, raporun hazırlanma aşamasında kriminalin jandarmayla birlikte çalıştığını işaret ederek "Uzun sürecek bir süreci özveri ile kısa sürede tamamladık. Bundan sonrası yargıda." dedi.

7 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşma", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklanmıştı.

Nedim Şener, FETÖ’ye diyet borcu olan kuklaları deşifre etti! O isimler, hükümete son kumpasta aktif rol oynadı
Nedim Şener, FETÖ’ye diyet borcu olan kuklaları deşifre etti! O isimler, hükümete son kumpasta aktif rol oynadı

Medya
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Nedim Şener, FETÖ’ye diyet borcu olan kuklaları deşifre etti! O isimler, hükümete son kumpasta aktif rol oynadı

Bu kumpas kime karşı, niye yapıldı?
Bu kumpas kime karşı, niye yapıldı?

Medya

Bu kumpas kime karşı, niye yapıldı?

Her kumpasın ucu CHP’ye çıkıyor
Her kumpasın ucu CHP’ye çıkıyor

Gündem

Her kumpasın ucu CHP’ye çıkıyor

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23