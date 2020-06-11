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Gündem

FETÖ/PDY'li hainin cezası belli oldu

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz'a, "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Mahkeme, Metin Topuz'un tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 15:04:00 - 2020-06-11 15:15:00
FETÖ/PDY'li hainin cezası belli oldu

ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davada karar belli oldu. Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı eski polis müdürleri ve askerlerin yanı sıra firari eski savcı Zekeriya Öz'le irtibatlı olduğu iddia edilen ve casusluk suçlaması yöneltilen ABD İstanbul Başkonsolosluk irtibat görevlisi Metin Topuz'un yargılandığı davanın duruşması İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde  görüldü. Mütalaaya karşı son savunmasını yapan sanık Metin Topuz suçlamaları reddederek beraatini talep etti. Topuz'un savunmasının ardından karar açıklandı. Topuz, Topuz FETÖ/PDY'ye yardım suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Topuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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