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Gündem

FETÖ/PDY ve PKK’ya tokat! 2 tutuklama

Şırnak'ta FETÖ/PDY ve PKK’ya yönelik terör operasyonlarında yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-23 12:59:00 -
FETÖ/PDY ve PKK’ya tokat! 2 tutuklama

Şırnak'ta terör örgütleri FETÖ/PDY ve PKK/KCK'ya yönelik bir haftada düzenlenen operasyonlarda yakalanan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce 16-22 Ağustos'ta kent genelinde terör örgütleri FETÖ/PDY, PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, diğerleri adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

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