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FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

Bazı siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanını usulsüz dinledikleri iddiasıyla aralarında eski Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanı Ramazan Akyürek, eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer ile Yurt Atayün'ün de bulunduğu 210 kişinin yargılandığı davaya, sanıkların esasa ilişkin savunmalarıyla devam edildi

03 Eylül 2019 Salı 19:14
FETÖ'nün "VIP dinleme" davası

ANKARA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) faaliyetleri kapsamında siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanı birçok kişiyi usulsüz dinledikleri iddiasıyla 30'u tutuklu 210 kişinin yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden savunmasını yapan tutuksuz sanıklardan eski polis memuru Yasin Köse, FETÖ/PDY üyesi olduğu ve Edirne'ye Yunanistan'a kaçmak için gittiği iddiasına ilişkin, eşiyle birlikte otizm hastası olan çocuklarına daha iyi bir eğitim vermek için Yunanistan'a gitmek istediklerini savundu.

Tutuksuz sanık eski komiser yardımcısı Serap Özyiğit, esasa ilişkin yaptığı savunmasında kendisine isnat edilen "usülsüz dinleme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarını reddetti.

Dinleme yapmak için herhangi bir şifreye sahip olmadığını ve dinlediği iddia edilen şahısları tanımadığını iddia eden Özyiğit, mahkeme heyetinden beraatini talep etti.

Tutuksuz sanıklardan eski polis memuru Sinan Özdemir de suçun işlendiği tarihlerde dinleme yetkisinin olmadığını, görevinin sesleri deşifre ederek yazıya geçirmek olduğunu savundu.

Özdemir, kendisine isnat edilen 316 siyasetçi, sanatçı, gazeteci ve iş insanını dinlediği iddiasını reddederek, kayıtlarda kendisinin dinleme yaptığına ilişkin herhangi bir somut delilin olmadığını öne sürdü.

Bilirkişi raporunda Gaziantep, Diyarbakır ve Kayseri'de bulunan Bylock sunucularına bağlandığına ilişkin Özdemir, ByLock'u kullanmadığını, örgütle bağlantılı olan bir kod adının olmadığını savundu.

Özdemir suçsuz olduğunu iddia ederek beraatini talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.





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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 19:14
  1. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
  2. FETÖ'nün "VIP dinleme" davası
  3. Sincan Ceza İnfaz Kurumu Kampüsü

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