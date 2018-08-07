FETÖ'nün TSK'daki kriptolarına operasyon!

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen KHK ile meslekten ihraç olan astsubay A.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Zanlı A.Ö, Van'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.