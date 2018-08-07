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FETÖ'nün TSK'daki kriptolarına operasyon!

Van merkezli 18 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda meslekten ihraç edilmiş astsubay gözaltına alındı.

07 Ağustos 2018 Salı 14:21
FETÖ'nün TSK'daki kriptolarına operasyon!

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen KHK ile meslekten ihraç olan astsubay A.Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Zanlı A.Ö, Van'dan gelen polis ekiplerine teslim edildi.

 

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 14:21
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