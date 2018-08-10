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FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen 19 şüpheliden 11'i gözaltına alındı.

10 Ağustos 2018 Cuma 09:22
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon: 11 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, TSK bünyesindeki FETÖ/PDY üyelerinin kontörlü ve ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bu kapsamda, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şüphelilerin yakalanması amacıyla Ankara, Eskişehir, Sivas, Bilecik ve Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı.

11'İ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda şu ana kadar 11 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Şüphelilerin, TSK bünyesinde çalıştıkları dönemde üsteğmen ve teğmen rütbelerinde oldukları öğrenildi.

Zanlılardan 6'sının eski pilot olduğu kaydedildi. Şüphelilerden 3'ünün ise daha önceki soruşturmalar kapsamında tutuklu oldukları bildirildi.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2018 Cuma 09:22
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