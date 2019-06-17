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FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! 5 kişi gözaltında

Ağrı merkezli 5 ilde, FETÖ terör örgütüne yönelik operasyonda, muvazzaf askerlerin de aralarında bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alındı.

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:17
FETÖ'nün TSK yapılanmasına darbe! 5 kişi gözaltında

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın mahrem TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında aktif görevde bulunan bir yarbay, bir binbaşı, bir astsubay, bir kamu kurumu avukatı ile bir sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

Karar üzerine harekete geçen Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Ağrı, Ordu, Çankırı, Sivas ve Adıyaman'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Şüphelilerden birinin örgütte "askeri mahrem imam" olarak faaliyet yürüttüğü, diğerlerinin ankesörlü telefonlarla "mahrem imamlarla" iletişim kurdukları öne sürüldü ve aleyhlerinde tanık ifadelerinin bulunduğu öğrenildi.

Çankırı'da gözaltına alınan tabur komutanı yarbayın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminden sonra askeri helikopter ile Yunanistan'a firar eden askerlerden eski yüzbaşı Süleyman Özkaynakçı ile aynı mahrem imama bağlı olduğu iddia edildi.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:17
  1. Sivas
  2. Ordu
  3. Çankırı
  4. Ağrı
  5. Adıyaman
  6. FETÖ operasyonları
  7. FETÖ'nün TSK mahrem yapılanması
  8. gözaltılar var
  9. Terörle Mücadele

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