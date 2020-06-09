FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında Tokat'ta bir kişi gözaltına alındı
TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişi yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla eski askeri öğrenci R.T, Tokat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.
Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.