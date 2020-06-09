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Aktüel

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında Tokat'ta bir kişi gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-06-09 15:58:20 -
FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında Tokat'ta bir kişi gözaltına alındı

TOKAT (AA) - Tokat'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı bulunan 1 kişi yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün TSK yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla eski askeri öğrenci R.T, Tokat'ta polis ekiplerince gözaltına alındı.

Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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