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Aktüel FETÖ'nün tetikçisi Ogün Samast, o kararından vazgeçti!
Aktüel

FETÖ'nün tetikçisi Ogün Samast, o kararından vazgeçti!

Yeniakit Publisher
2023-12-14 16:53:00 -
FETÖ'nün tetikçisi Ogün Samast, o kararından vazgeçti!

Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren FETÖ'nün tetikçisi Ogün Samast isim değişikliği talebinde bulundu. İsim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası Samast değişiklikten vazgeçti. Samast’ın avukatı Raşit Hodo, “Basın bir şekilde dosyaya ulaştı ve açıklaması yapıldı. Bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı” dedi.

Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren FETÖ'nün tetikçisi Ogün Samast isim değişikliği talebinde bulundu. İsim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası Samast değişiklikten vazgeçti. Samast’ın avukatı Raşit Hodo, “Basın bir şekilde dosyaya ulaştı ve açıklaması yapıldı. Bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı” dedi.

16 yıl önce Hrant Dink'i silahla vurarak öldüren Ogün Samast tahliyesinden bir süre önce isim değişikliği için Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat etti. Samast, isim değişikliği başvurusunun basına yansıması sonrası talebinden vazgeçti.

Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, Samast’ın yeni isim olarak ‘Ali Eren Karadeniz’ ismini istediğini ancak gizlilik kararı olan dosyanın basına sızması sonrasında isim değişikliğinden vazgeçeceklerini belirtti.

Avukat Hodo, Samast’ın sosyal hayata alışmak için uğraştığını ve isim değişikliğinin de düzenli bir hayat yaşamak için talep edildiğini ifade etti.

"Bu dava Ogün tahliye olmadan önce açılan bir dava"

İsim değişikliği talebi hakkında bilgiler veren Ogün Samast’ın avukatı Raşit Hodo, “İsim değişikliği ile ilgili olarak daha önceden müracaat edilmişti. Önce, Trabzon Asliye Hukuk Mahkemesine müracaat edildi ancak yetkisiz mahkeme açıldığı için Akçabat’a gönderildi. Bu dava Ogün tahliye olmadan önce açılan bir dava. Ancak, tahliye olduktan sonra gizlilik kararı olmasına rağmen basın bir şekilde dosyaya ulaştı ve açıklaması yapıldı. Şimdi bu saatten sonra isim değişikliğinin de bir anlamı kalmadı. Sonuçta bu insan sosyal hayata alışmak için uğraşıyordu, isim değişikliğinin de bundan sonra temiz, düzenli bir hayat yaşamak için talebini yaptık ama deşifre olduktan sonra buna da gerek yok” dedi.
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"Ogün Samast kendi ismiyle hayatına devam edecek"

İsim değişiklik taleplerinden vazgeçeceklerini ifade eden Avukat Raşit Hodo, “Bu saatten sonra bu talebimizden de vazgeçeceğiz. Ogün Samast kendi ismiyle hayatına devam edecek. Yargı aşamaları bittikten sonra kararı kendisi verecek. Bizim bu konuda yönlendirme yapma şansımız yok. İsterse daha sonraki zamanlarda değiştirebilir ama şu anda artık isim değişikliği talep etmek ya da isim değiştirmenin bir anlamı kalmadı. Basın öğrendi, herkes öğrendi bir anlamı kalmadı. Hayatına bu şekilde devam edecek” şeklinde konuştu.

"Deşifre olduktan sonra değiştirmenin bir anlamı kalmadı"

Samast’ın istediği ismi belirten Hodo, “Kendisinin müracaatı Ali Eren Karadeniz olarak isim değişikliği istedi. Ancak, deşifre olduktan sonra değiştirmenin bir anlamı kalmadı ve bu nedenle artık isim değişikliğinden vazgeçti. Bu isimle devam edecek” dedi.

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