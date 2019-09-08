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FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi cezaevine gönderildi

Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın sözde Türkiye imamı olduğu iddia edilen Mesut Y. ve "Bölge sorumlusu abla" olduğu iddia edilen eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.

08 Eylül 2019 Pazar 20:19
FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi cezaevine gönderildi

FETÖ/PDY Silahlı terör örgütü yöneticiliği ve üyeliği suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mesut Y. ve eşi Gülseren Y. bugün polis tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildiler. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda işlemleri yapılan şüphelilerden Mesut Y.'nin "Örgüt içerisinde Marmara Bölgesi Sorumlusu ve daha sonra Türkiye İmamı olarak görev aldığı" ve şüpheli Gülseren Y'nin ise "Bölge Sorumlusu Abla" olarak görev aldığı yönünde haklarında itirafçı beyanları bulunduğu kaydedildi. Savcılık, her iki şüpheliyi "ByLock kullanıcısı olmaları, gaybubet evinde sahte kimlikle yakalanmaları, haklarında uzun süredir yakalama emri bulunması ve kaçma ihtimallerinin bulunması" nedeniyle tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk etti.

SUÇLAMALARI REDDETTİLER

İstanbul Nöbetçi 10. Sulh Ceza Hakimliği'nce sorguları yapılan şüpheliler Mesut Y. ve Gülseren Y. FETÖ'ye üye olmadıklarını, ByLock kullanmadıklarını ve haklarında yakalama kararı bulunduğunu bilmediklerini öne sürerek tahliyelerini talep ettiler.

TUTUKLANDILAR

Mahkeme, haklarındaki itirafçı beyanları, Bankasya hesap artırımına ait tespitler, FETÖ'nün firari şüphelilerinin kullandığı bilinen gaybubet evlerinde yakalanmış olmaları, sahte kimlikle yakalanmış olmalarını ve kaçma ihtimalleri dikkate alarak şüpheli Mesut Y'nin "Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan, şüpheli Gülseren Y'nin ise "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

FETÖ’nün sözde "Türkiye İmamı" ile eşi tutuklandıFetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde Türkiye imamı olduğu iddia edilen Mesut Y. ve "Bölge sorumlusu abla" olduğu iddia edilen eşi Gülseren Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.daha fazla video için

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:19
  1. İstanbul
  2. FETÖ
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