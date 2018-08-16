FETÖ'nün sözde 'talebe mesulü'ne hapis cezası

Kırklareli'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu iddiasıyla yargılanan tutuklu sanık Büşra Uymaz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, FETÖ'ye ait evlerde kalan üniversite ve lise öğrencilerinden sorumlu sözde "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğu iddia edilen tutuklu sanık Büşra Uymaz ve avukatı katıldı. Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe'nin mahkemeye gelen belgeleri okumasıyla başlayan duruşmada, bir dönem FETÖ'nün evlerinde kalan üniversite öğrencisi 9 tanık dinlenildi.

Tanık S.T. ifadesinde, Uymaz'ın FETÖ'nün evlerinde kalan üniversite ve lise öğrencilerinden sorumlu olduğunu ileri sürdü. Sanığın evlerde öğrencilerle sohbetinde sürekli FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in hayatından örnekler verdiğini anlatan S.T, Uymaz'ın öğrencilerin sorun ve sıkıntılarıyla da ilgilendiğini aktardı.

Tanık S.T, ''Benim kaldığım evde birkaç sıkıntı olmuştu ve tek tek ilgileniyordu. Evlerde uymamız gereken bir program vardı. Uymadığımız zaman da 'Bu evin hakkını veremiyorsunuz.' diyordu." dedi.

2 AYDA BİR İSTANBUL'DAKİ TOPLANTILARA KATILMIŞ

Tanık N.Ç.A, sanık Uymaz'ın örgütte köklü bir geçmişi olduğunu bildiğini iddia etti. Uymaz ile üniversitede tanıştığını anlatan N.Ç.A, sanığın, örgüt içerisindeki hiyerarşik yapıda "Büyük Bölge Talebe Mesulü" olduğunu öne sürdü. Sanık Uymaz'ın her ay 2 kez İstanbul'da düzenlenen örgüt toplantılarına katıldığına şahit olduğunu ifade eden N.Ç.A, bir toplantıya kendisinin de gittiğini belirtti.

BAŞI KAPALI ÖĞRENCİLERİN İSTATİSTİĞİNİ YAPMIŞLAR

Toplantıda Uymaz'ın talimatlarını yerine getirdiğini kaydeden N.Ç.A, ''İstanbul'da aynı anda 3 toplantı varmış ve kendisiyle gitmemi istedi. Ben de gittim ve bir akademi merkezinde ayrı odalarda toplantılara girdik. Toplantıya bir adam girdi ve yüzü gözükmeyecek şekilde arkası dönük sandalyeye oturdu. Adam 'Sizden istediklerimizi yerine getirdiniz mi, getirdiyseniz masama koyun.' demişti. Ben de Büşra'nın bana verdiği, içerisinde Kırklareli'nde okuyan, namaz kılan ve başı kapalı öğrencilerin sayısal istatistiklerinin yazdığı kağıdı masaya bıraktım ve çıktım. Büşra bu istatistikleri 15 günde bir kez İstanbul'a düzenli bir şekilde götürüyordu.'' diye konuştu.

Tanık ifadelerinin ardından Cumhuriyet Savcısı İbrahim Topaldemir, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Topaldemir, mütalaasında, tutuklu sanık Büşra Uymaz'ın ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Bir süre ara verilen duruşmada Mahkeme Başkanı Vahdet Yeltepe, kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanık Büşra Uymaz'ı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.