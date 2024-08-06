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Gündem FETÖ'nün sözde Sivas sorumlusu yakayı ele verdi!
Gündem

FETÖ'nün sözde Sivas sorumlusu yakayı ele verdi!

Yeniakit Publisher
2024-08-06 19:52:00 -
FETÖ'nün sözde Sivas sorumlusu yakayı ele verdi!

FETÖ'nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" Kayseri'de yakalanarak gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ'nün sözde "Sivas bölgesi mahrem sorumlusu" olarak adlandırılan, ByLock kullanıcısı, ihraç olmuş Devlet Demir Yolları çalışanı M.U.'nun (43) yeri tespit edildi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

M.U.'nun "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu da belirlendi.

Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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