FETÖ'nün sözde bölge imamına 9 yıl hapis cezası

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Güngör Y. ve avukatı katıldı.

Savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaları kabul etmediğini ve ByLock kullanıcısı olmadığını söyledi.

9 yıl hapis cezası aldı

Cumhuriyet savcısı ise dosyadaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanığın cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Mahkeme heyeti de sanığı ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 9 yıl hapis cezasına çarptırarak mevcut halinin devamına hükmetti.