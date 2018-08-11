FETÖ'nün sözde 'asker abisi' enselendi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince "asker abisi" olduğu iddiasıyla aranan M.F. İzmir, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirlenen ve KHK ile TSK'dan ihraç edilen teğmen M.Ş. ise Bursa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Zanlılar, jandarmadaki işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.