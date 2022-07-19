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Gündem FETÖ'nün son çırpınışları! 15 Temmuz hezimetini unutamadı
Gündem

FETÖ'nün son çırpınışları! 15 Temmuz hezimetini unutamadı

FETÖ'nün kalemşörü firari Emre Uslu 15 Temmuz hezimetinin unutamadığı acısını iftira atarak gidermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 14:31:00 -
FETÖ'nün son çırpınışları! 15 Temmuz hezimetini unutamadı

 YENİ AKİT  ANKARA 

15 Temmuz hain darbe girişimi milletin verdiği mücadele sonucundan başarılı olmayınca FETÖ'nün kalemşörü Emre Uslu yaşadıkları hezimeti unutamıyor.

Her fırsatta sosyal medya üzerinden klavye delikanlılığı yapan Uslu yine hükümet aleyhinde aslı astarı olmayan ifadeler kullandı.

Uslu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz sonrasında bilinen AKP’li ailelerinin çocuklarına özel askeri okul davetiyesi gittiğini, yeterliliğe bakılmaksızın bu çocukların o okullara doldurulduğunu bir kenara not alalım" ifadelerini kullandı.

Kendileri soruları çalarak milletin hakkını yiyen FETÖ teröristlerinin aynı durumu devletin de yapacağını sanarak iftira atması FETÖ'nün psikolojik olarak da çöktüğünün işareti olarak yorumlanıyor.

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