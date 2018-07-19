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FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu

Tokat'ta FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmenin, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olduğu ve adli kontrol şartıyla salıverildiği bildirildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
FETÖ'nün 'sohbet ablası' itirafçı oldu

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmen gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İngilizce öğretmeni olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen N.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Örgüt bünyesinde amir ve başkomiser eşlerine sohbet verdiği belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan N.S'nin, sohbet ablalığı yaptığını itiraf ettiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 10:37
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