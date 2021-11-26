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Gündem FETÖ'nün şarlatanı Kanter, ABD'de bile alay konusu oldu
Gündem

FETÖ'nün şarlatanı Kanter, ABD'de bile alay konusu oldu

NBA'de Boston Celtics forması giyen FETÖ'cü hain Enes Kanter, son dönemlerde parkeden daha çok televizyonlarda yer alıyor. FETÖ'nün şarlatanının bu durumuna ABD'liler bile tepki gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 12:44:00 -
FETÖ'nün şarlatanı Kanter, ABD'de bile alay konusu oldu

NBA'de forma giyen FETÖ'cü Enes Kanter, Amerikan kamuoyu ve NBA oyuncularının bile alay konusu oldu. Boston Celtics'te oynayan Kanter'in, son dönemlerde parkeden daha çok televizyonlarda yer alması yoğun eleştirilere yol açtı. Amerikan kamuoyu, televizyon televizyon dolaşıp koronovirüs, NBA'in dini aşı muafiyeti talebi, Çin - ABD ilişkileri, Çin'in Uygur Türklerine yaptığı zulüm gibi birbirinden farklı konularda engin görüşlerini açıklayan Kanter'in samimi olmadığını söyleyerek FETÖ'cü haine tepki gösterdi. 

 

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