THY- Euroleague
0553 313 94 23

FETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildi

FETÖ'nün Şanlıurfa İl İmamı olarak bilinen şahıs, Adana'da yakalanarak eşiyle birlikte adliyeye sevk edildi.

06 Aralık 2018 Perşembe 15:29
FETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildi

Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi.

Adana'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Osman Nuri K. ve eşi P.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında örgütün 'Şanlıurfa il imamı' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Osman Nuri K. ve eşi, Şanlıurfa Polisi'ne teslim edildi. Emniyette yapılan sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:29
  1. Adana
  2. FETÖ'nün Şanlıurfa İl İmamı
  3. FETÖ operasyonu
  4. terörle mücadele

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la ilgili karar tasarısına tepki
    1. Filistin yönetiminden ABD'nin Hamas'la..
    2. Fransa'da büyük korku! Asker halkın..
    3. Mutluluk birlikte mutfağa girmekte
    4. Ankara'da kar yağışı
    5. TEB KOBİ Akademi Hataylı KOBİ'lerle..
    6. CHP Tunceli belediye başkan adayı kim..
    7. Darbe gecesi vurulan TEM Daire Başkanı..
    8. "Fenerbahçe varsa umut vardır"
    9. CHP Muğla Büyükşehir belediye başkan..
    10. PFDK'den Galatasaray ve Metin..
    11. Hikmet Karaman'ın kurmayları belli oldu
    12. Merkez Bankası TL uzlaşmalı vadeli..
    13. Paralarını alamayan işçiler çatıya çıktı
    14. ABD'nin Kudüs kararının birinci yılı
    15. Almanya'nın bütçe fazlası 2019'da..
    16. Ülgür Gökhan kimdir nerelidir?
    17. Eski Vali Harput'a FETÖ'den 6 yıl hapis
    18. Trabzonspor'da Mete Kalkavan tepkisi
    19. Arabada FETÖ videosu izleyen..
    20. Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput,..
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    "Rakımıza dokunma" diyen CHP'lilere Murat Bardakçı'dan sert cevaplar
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Bakanlıktan o görüntülere açıklama: Adli işlem başlatıldı
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Muharrem Sarıkaya açıkladı: İşte AK Parti'nin MHP'ye bıraktığı iller
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Erdoğan 14 adayı daha açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...
    'Ergenekon sevici' koro devreye sokuldu! Tek bir noktadan düğmeye basılmış gibi...

    Günün Karikatürü

    6 Aralık 2018
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    Türkiye'den F-35 açıklaması
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı
    İYİ Partili vekilin iddiası elinde patladı