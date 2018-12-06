FETÖ'nün Şanlıurfa imamı, eşiyle adliyeye sevk edildi
FETÖ'nün Şanlıurfa İl İmamı olarak bilinen şahıs, Adana'da yakalanarak eşiyle birlikte adliyeye sevk edildi.06 Aralık 2018 Perşembe 15:29
Adana'da düzenlenen operasyonda yakalanan FETÖ/PDY'nin 'Şanlıurfa il imamı' Osman Nuri K. ve eşi, adliyeye sevk edildi.
Adana'da 30 Kasım günü terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda Osman Nuri K. ve eşi P.E.K. yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında örgütün 'Şanlıurfa il imamı' olduğu gerekçesiyle yakalama kararı bulunan Osman Nuri K. ve eşi, Şanlıurfa Polisi'ne teslim edildi. Emniyette yapılan sorguları tamamlanan çift, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.
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