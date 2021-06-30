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Gündem FETÖ'nün polislerden sorumlu "mahrem imamı" hakkında karar
Gündem

FETÖ'nün polislerden sorumlu "mahrem imamı" hakkında karar

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yönelik davada, örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-30 16:59:00 -
FETÖ'nün polislerden sorumlu "mahrem imamı" hakkında karar

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, örgütün polis memurlarından sorumlu "mahrem imamı" olduğu öne sürülen sanığa 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mehmet T. ile avukatı katıldı.

Sanık, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, ByLock kullanmadığını ve FETÖ ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını ileri sürdü.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün Siirt mahrem yapılanmasında polislerden sorumlu "öğretmen" konumunda yer aldığını ve "Alper" kod adını kullandığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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