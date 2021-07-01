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Gündem FETÖ'nün örgüt evine operasyon! Gözaltılar var
Gündem

FETÖ'nün örgüt evine operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de, haklarında yakalama kararı olan FETÖ'cüler, örgüt evinde bulundu. 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 09:22:00 - 2021-07-01 10:07:18
FETÖ'nün örgüt evine operasyon! Gözaltılar var

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)/ Paralel Devlet Yapılanması (PDY) ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, haklarında kararı gözaltı kararı verilen 23 şüpheli için ekipler harekete geçti.

Belirlenen adrese baskın düzenlendi.

Hakkında yakalama kararı bulunan 23 şüpheliden 17'si, kaldıkları örgüt evinde gözaltına alındı.

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