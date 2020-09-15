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Aktüel FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon
Aktüel

FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

Ankara'da FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindenki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri tespit edilen ve 8'i halen görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi - Zanlılardan 9'u düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:36:49 -
FETÖ'nün öğretmen yapılanmasına operasyon

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltı kararı verilen 8'i aktif görevde 12 öğretmenden 9'u yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'nin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindenki öğretmen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgütle ilişkileri tespit edilen 8'i halen görevde olan 12 öğretmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Haklarında gözaltı kararı çıkarılan zanlılardan 9'u, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Zanlıların, ByLock kullanıcısı oldukları, örgüt içersinde halen aktif olarak faaliyet gösterdikleri ve FETÖ'ye eleman temin etmeye çalıştıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Firarilerin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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