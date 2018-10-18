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FETÖ'nün muhasebecisinin cezası belli oldu

İzmir'de, FETÖ'ye yönelik soruşturmada yargılanan örgütün sözde muhasebecilerinden Mehmet Çelikaslan 12 yıl hapis cezası aldı.

18 Ekim 2018 Perşembe 11:03
FETÖ'nün muhasebecisinin cezası belli oldu

İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik soruşturmada yargılanan örgütün sözde muhasebecilerinden tutuklu sanık Mehmet Çelikaslan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 

İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Çelikaslan, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşmada Çelikaslan'ın avukatı da hazır bulundu. 

İddia makamı, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgüt adına para topladığı ve bu paraları FETÖ mensuplarına dağıttığı tespit edilen Çelikaslan'ın "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. 

Bylock'u inkar etti

Hakkındaki suçlamaları reddeden Çelikaslan, "FETÖ ile bağlantım yok. ByLock'u kullanmadım. Suçsuzum, beraatimi istiyorum." dedi. 

Mahkeme heyeti, "Silahlı terör örgütü üyesi olma" suçundan önce 8 yıl hapis cezasına çarptırdığı Çelikaslan'ın bu cezasını, Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) ilgili maddesi gereğince yarı oranında arttırarak 12 yıla çıkardı. 

Sanığın duruşmalarda pişmanlığının gözlenmemesi nedeniyle cezada herhangi bir indirime gitmeyen heyet, Çelikaslan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi. 

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 11:03
  1. FETÖ
  2. muhasebeci
  3. İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi

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