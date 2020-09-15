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Aktüel FETÖ'nün Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanması soruşturması
Aktüel

FETÖ'nün Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanması soruşturması

MİT ve emniyetin ortak çalışmasıyla iki mahrem imamın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 14:00:02 -
FETÖ'nün Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, iki mahrem imamın da aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütün Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, bu yapılanmada mahrem imam olarak faaliyet gösteren ByLock kullanıcısı T.A. gözaltına alındı.

Güncel olarak örgütün para transferini organize ettiği belirlenen T.A.'nın ev aramasında, örgütsel haberleşme amacıyla kullandığı telefonunu ele geçiren emniyet güçleri, şüphelinin mahrem imam İ.D. ile buluşacağını tespit etti. Polis ekipleri, İ.D'yi de yakaladı.

Şüpheliler İ.D ve T.A'dan ele geçirilen dokümanları inceleyen MİT ve emniyet birimleri, ikinci dalga operasyonu kapsamında örgütte güncel faaliyet içerisinde yer alan Y.A ve A.E.M'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden İ.D, Y.A. ve A.E.M'nin tahliye olduktan sonrada da örgütsel faaliyetlerine ve irtibatlarına devam ettiği belirlendi.

Söz konusu şahısların ev aramasında çok sayıda dijital materyal ile örgüt üyelerine dağıtılacak para ele geçirildi.

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