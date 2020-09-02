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Aktüel FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı
Aktüel

FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

10 şüpheli, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandı

Yeniakit Publisher
2020-09-02 11:42:04 -
FETÖ'nün "mahrem imamları"na yönelik İzmir merkezli operasyonda 8 şüpheli tutuklandı

İZMİR (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) mensuplarına "mahrem imamlık" yaptığı öne sürülen şüphelilere yönelik İzmir merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklandı, 12'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 10 zanlı ise etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest kaldı.

Aralarında örgütün Deniz Kuvvetleri mahrem yapılanmasında üst düzey faaliyet gösterdiği tespit edilen B.K. ve R.E'nin de bulunduğu 29 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

- Soruşturma

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce haklarında işlem yapılan örgüt mensubu askerlerden itirafçı olanların bir kısmının ifadelerinde adı geçen, ayrıca kontörlü ya da ankesörlü sabit hat irtibatıyla örgüte mensubiyeti tespit edilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Örgüt bünyesinde faaliyet gösteren 59 "mahrem imam" hakkında yakalama kararı verilmiş, 28 Ağustos'ta 28 ilde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda 30 şüpheli yakalanmıştı.

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