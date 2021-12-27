"Feto'nun kusmuğundaki dolma parçası" Bay Kemal'e kızdı

Soros'un fonladığı t24'te yazı karalayan komünist Aydın Engin, bugüne kadar toz kondurmadığı Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerden yere vurdu. CHP Genel Başkanı'nın, milliyetçi seçmene şirin gözükmek için yaptığı şova aldanıp, "Kılıçdaroğlu 'Kürdistan' sözcüğünden niye rahatsız oluyor" diye soran Engin, "Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı bölgeye, daha doğru bir deyişle Kürt illerine Kürdistan demenin ulusalcı kesim için bile bir sakıncası olmasa gerek" görüşünü savundu. İşte, terör örgütü FETÖ'yü hâlâ "cemaat" olarak nitelendiren, bu yüzden de Nihat Genç'in, "Feto'nun kusmuğundaki dolma parçası" diye andığı Engin'in yazdıkları:

"Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı bölgeye, daha doğru bir deyişle Kürt illerine Kürdistan demenin ulusalcı kesim için bile bir sakıncası olmasa gerek. Çünkü Kürtlerin yaşadığı bölgeye Kürdistan denir.

Eyy okur,

Şu anda okumaya başladığınız bu yazı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik bir eleştiri içeriyor.

Size ters gelen, katılmadığınız görüşler içeren yazılardan hoşlanmayan, tepki veren; okuduğunuz gazetede, izlediğiniz haber kanalında böyle yazıların yer almasını istemeyenlerdenseniz bence okumaya burada son verin, başka bir yazıya geçin.

Hımmm…

Devam ediyorsunuz. Peki, siz bilirsiniz…

* * *

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Ankara Elmadağ’da belediyenin düzenlediği bir toplantıya katıldı ve katılımcılardan rahatlıkla her soruyu sormalarını istedi.

Biri ne akla hizmetse sordu:

- Kimileri Kürdistan diyor rahatsız oluyor musunuz?

Cevap çok net:

- Kürdistan lâfından ben de rahatsız oluyorum. Benim ağzımdan hiç bugüne kadar böyle bir şey duydunuz mu?

Hayır duymadık.

Peki neden?

Kılıçdaroğlu’na meselâ “Güneş doğudan doğar” dedirtmeyen nedir?

Soruya bazı olası cevaplar var.

Bir: Kılıçdaroğlu Millet İttifakının CHP’den sonraki büyük bileşeni, Türk milliyetçiliğinin ve ırkçılığının ana partisi MHP’den kopanların kurduğu İyi Parti ile arasını bozmak istemiyor. Kürt siyasal hareketinin “meşru“ temsilcisi kabul ettiği HDP ile kapalı kapılar ardında görüşmeler sürdürüyor ama HDP‘nin de içinde yer aldığı Kürt siyasal hareketine kamuoyu önünde yakınlık göstermek onun için sakıncalı…

Bu bir cevap olabilir mi?

Bilmiyorum. Ama cevap bu ise doğrusu pek sığ bir cevap.

İki: Peki asıl sebep CHP tabanında ciddi bir ağırlık taşıyan Türk milliyetçilerine (Hani milliyetçilik kötü çağrışımlar yapıyor diye kendilerini ulusalcı olarak tanımlıyorlar ya, işte onlara) ters düşmemek, ayrıca Cumhuriyet’in kurucu partisinin kuruluş dönemindeki ilkeleriyle çelişmemek için “Kürdistan”terimini kullanmayı doğru bulmuyor.

Tamam 1920’deki Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Kürdistan mebusu, Lazistan mebusu, Dersim mebusu gibi nitelemeler resmen kullanıldı ama 1924 Anayasasından sonra bu terimler önce “tü kaka” edildi, ardından da ceza gerektiren suça dönüştürüldü. Kılıçdaroğlu CHP’deki bu değişime kendini bağlı hissediyor herhalde.

Üç: Sonuncu seçenek: Kılıçdaroğlu “Bu ülkede Türkiye Cumhuriyeti’ne vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkese Türk denir” diyen Kemalistlerin “minare kılıfı”nı kendisi de içselleştirmiş olduğu için Kürdistan teriminden rahatsız oluyor, ağzına bile almıyor…

Acaba bu üç seçenek ya da olasılıktan hangisi?

Bilemem. Zaten cevap vermesi gereken de ben değilim.

(...) Türkiye’de Kürtlerin yaşadığı bölgeye, daha doğru bir deyişle Kürt illerine Kürdistan demenin ulusalcı kesim için bile bir sakıncası olmasa gerek.

Çünkü Kürtlerin yaşadığı bölgeye Kürdistan denir. (...)"