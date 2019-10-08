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FETÖ'nün köpeği sahibi ABD'nin kucağından seslendi: Muhalefet 'milli mesele' diyerek operasyonu desteklememeli

Fırat'ın Doğusu'na düzenlenecek Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bir mesaj paylaşan FETÖ firarisi Can Dündar, ülkenin birlik ve beraberliğine nifak sokmak isteyerek şöyle konuştu: "Muhalefet 'milli mesele' diyerek bu oyuna düşerse, kendi ayağına ateş eder."

08 Ekim 2019 Salı 13:26
FETÖ'nün köpeği sahibi ABD'nin kucağından seslendi: Muhalefet 'milli mesele' diyerek operasyonu desteklememeli

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr  Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna düzenleyeceği 'barış pınarı' harekatı için hazırlıkları devam ederken, söz konusu operasyon bazı çevreleri rahatsız etti.

FETÖ firarisi Can Dündar, tüm operasyon karşıtları gibi 'savaşa hayır' söylemi ile bir tweet paylaştı.

'Savaş Erdoğan'ın sıkışmışlığının çabası'

Dündar twitter hesabından yayımladığı mesajında küstah ifadelerle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. FETÖ firarisi Dündar, "Savaş, Erdoğan’ın milliyetçilik bayrağıyla, siyasi sıkışmışlığını, ekonomik krizi ve muhalefet cephesini dağıtma çabasıdır." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin paylaştığı mesajında Türkiye'nin operasyon karşısında birlik ve beraberliğine nifak sokmayı çabalayan Dündar, muhalefete şöyle seslendi:

"Muhalefet, 'milli mesele' diyerek bu oyuna düşerse, kendi ayağına ateş eder; ülkeyi de ateşe atar. Bize düşen, 'Savaşa hayır' demektir."

Türkiye, Can Dündar'ı İstanbul Çağlayan Adliyesi'nde uğradığı silahlı saldırı da eşinin arkasına saklanırken tanımıştı.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 13:26
  1. İstanbul
  2. harekat
  3. operasyon
  4. Can Dündar

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