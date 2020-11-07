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Gündem FETÖ'nün kılıktan kılığa giren finansçısı yakayı ele verdi
Gündem

FETÖ'nün kılıktan kılığa giren finansçısı yakayı ele verdi

FETÖ'nün finansal yapılanması içinde yönetici pozisyonunda olduğu öğrenilen ve tanınmamak için kılıktan kılığa girdiği tespit edilen FETÖ'cü şahıs ekiplerce yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-11-07 16:53:00 -
FETÖ'nün kılıktan kılığa giren finansçısı yakayı ele verdi

Bank Asya’nın kurucu ortaklarından olan K. Y .M. isimli şahıs, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan takip çalışmaları sonucunda Çukurambar semtinde üzerinde başkasına adına düzenlenen sahte kimlikle yakalandı.

Himmet ağının önemli ismi

K.Y.M. isimli şahsın Türkiye Mütevelli Heyetindeki Himmet Ağının önemli isimlerinden olduğu belirtilirken K.Y.M isimli FETÖ mensubu şahsın ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

Kılık değiştirmesi kurtaramadı

Hakkında, FETÖ yöneticisi olduğuna dair çok sayıda beyanın bulunduğu, İzmir’de etkin pişman olan bir şahsın alınan ifadesinde "FETÖ’nün himmet paralarını legal hale getiren kişidir" şeklinde şahıs hakkında beyan bulunduğu, İstanbul Ağır Ceza Mahkemesince Aranma Kaydının bulunduğu tespit edilen K.Y.M’nin uzun zamandır kendisini gizlemek için kılık değiştirdiği, sürekli olarak ikametini değiştirdiği, günlük hayatında sürekli olarak tedbir uyguladığı ve güncel olarak FETÖ Terör Örgütünün Finansal Yapılanması içinde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edildi.

K.Y.M, Ankara’da yapılan işlemlerin ardından sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderildi.

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