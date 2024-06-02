Fetö’nün iti CNN Türk muhabiri Yunus Paksoy’a böyle saldırdı

Uzun zamandır ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bulunan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı örgüt merkezinden başka bir yere götürüldüğüne yönelik iddialar gündeme geldi.

Bu iddiaların ardından FETÖ elebaşının yaşadığı çiftlik evinde neler olduğu merak ediliyor.

"BURAYA GELENLERİ SÜREKLİ TACİZ EDİYORLAR"

Bu kapsamda CNN TÜRK Washington temsilcisi Yunus Paksoy, çiftlik evinin önünden canlı yayına bağlandı.

Bölgede olanları aktaran Paksoy, şu ifadeleri kullandı:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bir 10 - 15 dakikadır sürekli gelip taciz ediyorlar. Kimsin ne yapıyorsun, fotoğraf çekmek istiyorlar. Buradan sürekli araç giriş çıkışı oluyor. FETÖ'nün yaşadığı ama kaçırıldığının iddia edildiği yer girişi burası. Buradan giriş çıkış yapılıyor. Biraz önce gelip giden biri vardı. Sonra Almanca konuştu. Sürekli burada taciz olayı oluyor.

ÜZERİNE ARABA SÜRÜP, KAMERAYA SALDIRDI

Tam o esnada Paksoy'un konuşmasını bölmek isteyen bir kişi, CNN Türk Washington temsilcisinin üzerine araba sürdü.

Paksoy'un tepki göstermesi üzerine arabayı üzerine süren kişi daha sonra kamerasına saldırdı.

"GÖZLÜĞÜM VE TELEFONUM UÇTU, GÖMLEĞİM YIRTILDI"

Yunus Paksoy saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "Gözlüğüm ve telefonum uçtu. Gömleğim falan yırtıldı. Arabama girdim, 911'i aradım. Birazdan polis burada olacak. Burada arabayı üzerime sürdüğü için cana kasıt var. " dedi.