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FETÖ'nün 'insan kaynakları grubu'na büyük darbe!

Terör örgütü FETÖ/PDY'nin insan kaynakları grubuna yönelik 10 ilde düzenlenen operasyonlarda 15 örgüt üyesi gözaltına alındı.

20 Kasım 2018 Salı 17:53
FETÖ'nün 'insan kaynakları grubu'na büyük darbe!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, terör örgütü FETÖ/PDY'nin insan kaynakları grubuna yönelik 10 ilde düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, geçmişte düzenlediği FETÖ operasyonları sırasında ele geçirilen dijital verilerin incelemesinden İstanbul'da yaşayan kişilerin kimlik bilgilerinin şifreli şekilde yer aldığı belirlendi.

Bunun üzerine çalışmalarını derinleştiren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin cemaatin kullandığı www.iskare.net web sitesi üzerinden iş bulmak için kendilerine başvuran kişilerin siyasi, felsefi, dini görüşleri, ırk kökenleri ve sağlık durumlarına ait bilgilerin listesinin tuttulduğunu belirledi. TEM ekipleri, şüphelilere iş başvurusunda bulunan kişiler hakkında örgütte yönetici konumundaki kişiler tarafından puanlama yapılarak işe alım yapıldığını ve bu yöntemle örgüt içi eleman temin etmekte önemli bir veri tabanı oluşturulduğunu tespit etti.

10 ilde 15 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde 10 ilde 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyon başlattı. Yapılan eş zamanlı operasyonda 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 şüpheli Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. TEM ekipleri 10 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürürken, gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:53
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YORUM YAZ

  • Yunus 16 Yunus 16 20 dk önce
    BÜYÜK DARBE BÜYÜK OPERASYON EN BÜYÜK OPERASYON.... İKİ YILDIR BUNLAR HİÇ SİYASİ İSİMLERDEN VERMEDİ Mİ?? Çok büyük operasyon 10 kişi, çok çok büyük operasyon 50 kişi? BAŞŞEHİR BURSA DA FETÖ DİZ ÇÖKTÜ MÜ? MÜCADELE DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRDİ, SEÇİMLERDEN SONRA GERİLEME DÖNEMİ SONRA DA KAPANIR GİDER. OLAN FAKİR FUKARA MAMURLARA OLUR
  • Zenci MusaZenci Musa45 dk önce
    FETÖ cü hainlerin ihanetlerin de sınır yok..!Atın içeri hain itleri, çürüsünler..!
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