  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem FETÖ'nün hücre evine operasyon! 3 ihraç üsteğmen tutuklandı
Gündem

FETÖ'nün hücre evine operasyon! 3 ihraç üsteğmen tutuklandı

İzmir'de FETÖ'nün 'gaybubet' evlerine yönelik yapılan operasyonda yakalanan 3 ihraç üsteğmen çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-08-05 19:50:00 -
FETÖ'nün hücre evine operasyon! 3 ihraç üsteğmen tutuklandı

İzmir’de örgütsel faaliyetlerine FETÖ'nün ‘gaybubet’ olarak bilinen hücre evlerinde devam ettikleri ve yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptıkları tespit edilen 3 ihraç üsteğmen sahte kimlikle yakalandı. Gözaltına alınan 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY’ye yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün verdiği talimat doğrultusunda ‘gaybubet’ adı verilen evlerde barınan ve güncel örgütsel faaliyetlerine bu evlerde devam eden, yurt dışına kaçmak için hazırlık yaptığı belirlenen 3 ihraç üsteğmen hakkında gözaltı kararı verildi.

Sahte kimliklerle yakalandılar

 

Kararın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yurt dışına kaçış hazırlığında oldukları tespit edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan 3 kişi, üzerlerinde sahte kimliklerle yakalanarak gözaltına alındı.

Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi

 

Adreste yapılan aramada 4 adet başka ülkelere ait sahte kimlik, 6 bin 359 Türk lirası, 17 bin 965 euro, 500 Amerikan doları ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 ihraç üsteğmen, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23