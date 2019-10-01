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FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ağır darbe!

FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 9'u muvazzaf 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

01 Ekim 2019 Salı 09:06
FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına ağır darbe!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Hava Kuvvetleri Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 9'u aktif görevde 20 şüpheli hakkında 11 ilde gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, örgütün mahrem imamlarıyla ankesörlü ve kontörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri tespit edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gözaltı kararı verilen 9'u muvazzaf 20 kişinin gözaltına alınması için Ankara, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de operasyon yaptı.

Şüphelilerin 2'sinin yarbay, 2'sinin üsteğmen, 3'ünün teğmen, 13'ünün ise astsubay rütbesinde olduğu, şu ana kadar 9 kişinin yakalandığı bildirildi.

Konya merkezli 18 ilde FETÖ operasyonu

Öte yandan Konya merkezli 18 ilde, FETÖ'nün TSK'deki kripto yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 09:06
  1. Osmaniye
  2. Kahramanmaraş
  3. Manisa
  4. Kocaeli
  5. İzmir
  6. İstanbul
  7. Diyarbakır
  8. Bursa
  9. Balıkesir
  10. Konya
  11. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı
  12. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
  13. FETÖ
  14. TSK
  15. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü

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