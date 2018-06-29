FETÖ'nün hakim ve savcı çalışma evlerine operasyon
Tokat'ta, FETÖ/PDY'nin "hakim ve savcı çalışma evleri"ne yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 zanlı yakalandı.29 Haziran 2018 Cuma 15:13
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen örgütün mahrem hakim ve savcı sınavlarına hazırlık çalışma evleri soruşturması kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Antalya, Afyonkarahisar, Erzurum ve Manisa'da haklarında gözaltı kararı olan 9 kişi, polis ekiplerince bulundukları illerde gözaltına alınarak Tokat'a getirildi.
Meslekten ihraç edilen iki hakim ve 7 avukattan oluşan şüpheliler, Emniyete götürüldü.
YORUM YAZ