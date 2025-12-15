FETÖ’nün güncel yapılanmasına operasyon: 15 gözaltı
FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik, Kilis merkezli Gaziantep ve İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY terör örgütünün güncel yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik projeli çalışma gerçekleştirildi.
Kilis merkezli Gaziantep ve İstanbul'da 15 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda; RM., M.Ç., E.G., A.S., B.R., B.D., H.G., A.Ü., D.N.A., M.S., F.S., İ.P., S.D., H.A. ve İ.H.C. isimli toplam 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca 1 şüphelinin cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtildi.
Adreslerde yapılan aramalarda, örgütün devamlılığını sağlamak amacıyla kullanıldığı değerlendirilen 70 bin 700 TL, 1.980 Euro, 600 dolar, 15 cep telefonu, 1 laptop, 2 flash bellek, 2 ajanda ve 11 örgütsel kitap ele geçirildi.
Adli makamlara sevk edilen 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, İ.H.C. tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli işlem ardından serbest bırakıldı.
