FETÖ'nün 'Gölge Adalet Bakanı' Ahmet Can, Dallas'ta görüntülendi! İşte milyon dolarlık hayatı

FETÖ firarileri Cevheri Güven, Abdullah Bozkurt, Bülent Keneş, Murat Çetiner, Levent Kenez, Mustafa Kemal Şirin, Mehmet Karabörk, Ercan Karakoyun, Celal Fındık, Harun Tokak ve Ekrem Dumanlı'nın ardından 17-25 Aralık kumpasının mimarlarından, yargı imamı Ahmet Can Amerika'da görüldü.

FETÖ örgütünün "Gölge Adalet Bakanı" konumundaki Ahmet Can'ın (61), Teksas Eyaleti'ne bağlı Dallas şehrinde olduğu tespit edildi.

Ahmet Can'a, eski adıyla Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun görev alanına giren faaliyetler ile Adalet Bakanlığındaki tüm FETÖ üyeleri bağlıydı.

Sabah gazetesinin haberine göre, Ahmet Can, Dallas Plano Downtown'ın en merkezi yerinde bir dondurmacı dükkanını işletiyor.

Can'ın, kendisini gizlemek için asıl mesleği avukatlık olmasına rağmen ABD'de bu işle ilgili bir şey yapmadığı belirtildi.

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Şehrin en işlek caddesinde öğlen 12.00 ile 23.00 saatleri arasında açık olan dondurmacıya gündüzleri tanınmamak için pek uğramayan Ahmet Can, hemen hemen her akşam saat 17.00 sıralarında dükkâna geliyor.

Mahrem yargı imamı Ahmet Can, yoğun müşteri potansiyeline sahip dondurmacıda günlük hesapları kontrol ettikten sonra 421 Deer Brooke DR, Allen Tx 75002-1707 adresindeki villasının yolunu tutuyordu.

Ahmet Can'ın yaklaşık 700 bin dolara satın aldığı ve piyasa değeri bugün 1 milyon doların üstünde olan ultra lüks havuzlu villası, bilardo masası, oyun odası, sinema salonuna kadar her türlü lüksü içinde barındırıyor. Villanın garajında da üç ayrı lüks ve aynı marka araç park halinde bekliyor.

Firar ettiği 2014'den bu yana ABD'de yaşayan Ahmet Can, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme", "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından ve İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ise "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan aranıyor. Can, terörden en çok arananlar Listesi'nde Mavi kategori de yer alıyor. FETÖ çatı davasına bakan Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Ahmet Can'ın ABD'den iadesi için iade talepnamesini 2017 yılında Adalet Bakanlığı'na ulaştırdı. Yetkililer, ABD adli makamlarından Ahmet Can'ın iadesini talep etti ancak ABD bu talebi yerine getirmedi.

17-25 ARALIK SAVCISI'YLA AYNI HÜCRE EVİNDE KALDI

Can hakkında, daha sonra FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olduğu gerekçesiyle kırmızı bülten çıkarıldı. Ahmet Can'ın yargı imamlığı yaptığı süre zarfında yardımcıları arasında Osman Karakuş ve Abdülkadir Aksoy vardı.

FETÖ'nün kritik isimlerinden itirafçı "Usame" kod adlı Reşat Nazmi Oral ifadesinde, Can'ın 17-25 Aralık darbe girişimi savcılarından firari Mehmet Yüzgeç'le aynı evde kaldığını güvenlik birimleriyle paylaşmıştı.