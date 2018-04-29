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FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 4 kişi gözaltında

Adana'da FETÖ'nün gaybubet evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

29 Nisan 2018 Pazar 11:09
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon: 4 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik istihbari çalışmalar neticesi merkez Seyhan ilçesindeki Döşeme Mahallesi ve Çukurova ilçesindeki Huzurevleri Mahallesi'nde bulunan iki eve operasyon düzenledi.

Operasyonda örgüt üyelerinin "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evlerinde M.Ö, E.S, İ.M. ve E.Y. gözaltına alındı.

TALİMATLAR PENSİLVANYA'DAN

Zanlıların, örgütün üst düzey sorumlularından oldukları ve talimatları Pensilvanya'dan aldıkları ileri sürüldü. Şüphelilerin kaldıkları evlerde yapılan aramalarda bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 11:09
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