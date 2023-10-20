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Gündem FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! 21 gözaltı
Gündem

FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! 21 gözaltı

Yeniakit Publisher
2023-10-20 15:25:00 -
FETÖ'nün gaybubet evlerine operasyon! 21 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hakkında soruşturma olan FETÖ mensuplarını ile onlara saklanmaları için yardım eden toplam 21 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü FETÖ’den haklarında soruşturması bulunan ve bu kişilere saklanması için yardım edenlerinde aralarında bulunduğu 21 kişinin yakalandığını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, şüphelilerin açığa çıkmamak için gruplar halinde hareket ettiklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

“Haklarında soruşturma yürütülen FETÖ mensuplarının gözaltına alınmamak ya da tutuklanmamak için örgüte yardım eden şahısların adlarına ev kiraladıkları ve bu ‘Gaybubet evlerinde’ deşifre olmamak amacıyla gruplar halinde ikamet ettikleri Emniyet güçlerimizce belirlendi. Operasyonda 21 şüpheli şahıs yakalandı Operasyonları düzenleyen polislerimizi tebrik ediyorum. FETÖ ile mücadelemiz kararlılıkla devam edecek.”

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