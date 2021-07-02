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FETÖ'nün gaybubet evine operasyonda 13 tutuklama
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Gündem FETÖ'nün gaybubet evine operasyonda 13 tutuklama
Gündem

FETÖ'nün gaybubet evine operasyonda 13 tutuklama

İzmir'de FETÖ'nün gaybubet evine yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2021-07-02 22:17:00 -
FETÖ'nün gaybubet evine operasyonda 13 tutuklama

İzmir’de FETÖ’ye üye olmaktan aranan ve gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait evlerde kaldıkları tespit edilen 23 şüpheli ve sanığın yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 17 zanlıdan 13’ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün gaybubet evine operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmaktan değişik savcılık ve mahkemelerce haklarında soruşturma/kovuşturmalar yürütülen firari 23 şüpheli ve sanığın gaybubet evi olarak adlandırılan örgüte ait mahrem evlerde kaldıkları tespit edildi. Haklarında gözaltı talimatı verilen şahıslardan 17'si, 1 Temmuz saat 01.00 sıralarında düzenlenen operasyon ile yakalandı.

13 şüpheli tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan 13’ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 1 kişinin ise halen emniyette işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Ayrıca, firari olan diğer kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği ifade edildi.

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